Вторник, 24 Апреля 2018 09:53

АрмИнфо.24 апреля исполняется 103-я годовщина Геноцида армян, совершенного в Османской Турции в 1915 году. В этот день граждане Армении несут цветы к Мемориальному комплексу в Цицернакаберде, дабы воздать дань памяти невинных жертв первого в истории человечества массового убийства людей по национальному признаку.

Церемония возложения цветов в текущем году проходит в сложной, но обнадеживающей для армянского народа, внутриполитической ситуации, вызванной отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна на фоне массовых акций протеста.

Как ожидается, в церемонии примут участие временно исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетян, члены правительства, депутаты, представители аккредитованных в Армении дипломатических представительств. В 15.00 к участникам церемонии присоединятся представители движения "Сделай шаг, скажи Сержу нет" во главе с лидером движения Николом Пашиняном.

В результате геноцида были совершены массовые убийства 1,5 млн человек, столько же людей рассеялись по всему миру. Были уничтожены тысячи армянских рукописей, сотни исторических и архитектурных памятников, сожжены более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. В 2015 году Армянская Апостольская Церковь канонизировала жертв Геноцида.

Геноцид армян признан многими государствами. Первым его признал в 1965 г Уругвай. Впоследствии его примеру последовали Россия, Франция, Италия, Германия, Голландия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, а также 45 штатов США. Геноцид армян также признали Ватикан и Всемирный совет церквей.