Понедельник, 23 Апреля 2018 21:44

АрмИнфо.Партия АРФ "Дашнакцутюн" сегодня не станет проводить шествие с факелами в память о жертвах геноцида армян 1915 года.

Как сообщает пресс-служба партии, учитывая внутриполитическую ситуацию в стране, факельное шествие 23 апреля заменятся церемонией поминовения, которая стартует в 20:00 в мемориальном комплексе <Цицернакаберд>.