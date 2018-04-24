Вторник, 24 Апреля 2018 09:11

АрмИнфо. Соединенные Штаты благодарят ушедшего в отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна за его вклад в развитие отношений между Ереваном и Вашингтоном и рассчитывают тесно сотрудничать с правительством, сформированным его преемником. Об этом сообщила в понедельник ТАСС представитель пресс-службы Госдепартамента.

"Мы благодарим премьер-министра Саргсяна за его долгие годы службы и его вклад в крепкие отношения между США и Арменией, - отметила представитель внешнеполитического ведомства. - Мы ожидаем, что демократический процесс по определению его преемника будет осуществлен транспарентно, в соответствии с законодательством Армении и международными обязательствами. Мы рассчитываем работать в тесном сотрудничестве с новым правительством".

Саргсян, избранный парламентом на пост премьер-министра Армении 17 апреля, в понедельник объявил о своей отставке на фоне массовых протестов.