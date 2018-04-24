Вторник, 24 Апреля 2018 09:09

АрмИнфо. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает все стороны в Армении к сдержанности и конструктивному диалогу, а также обеспечению стабильности в стране и в регионе Закавказья. Как сообщает ТАСС, об этом накануне заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, комментируя ситуацию в Армении и отставку премьер-министра страны Сержа Саргсяна, последовавшую за чередой митингов оппозиции.

По словам Хака, административный глава ООН внимательно следит за происходящим в Армении, а также "принял к сведению объявление об отставке премьер-министра Сержа Саргсяна". "Учитывая то, что до сих пор события в целом развивались по мирному сценарию, генеральный секретарь призывает все вовлеченные стороны продолжать демонстрировать сдержанность, избегать провокационной риторики и вести открытый и конструктивный диалог. Генеральный секретарь призывает и дальше уважать демократические права и верховенство закона, а также поддерживать мир и стабильность в Армении и в регионе в целом", - говорится в письменном сообщении заместителя представителя генсека.

В результате массовых выступлений оппозиции и ее сторонников в Ереване и ряде других городов Армении Саргсян 23 апреля подал в отставку с поста премьер-министра.