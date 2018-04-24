Вторник, 24 Апреля 2018 09:07

АрмИнфо. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном.

Как сообщает пресс-служба российского правительства, стороны обсудили последние события в Армении, а также текущие вопросы российско-армянских отношений. “Медведев выразил поддержку дружественному армянскому народу и подчеркнул важность сохранения ситуации в правовом конституционном поле”, — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается в сообщении, главы правительств обсудили вопросы интеграционного сотрудничества в рамках ЕврАзЭС.

Карен Карапетян был назначен врио главы правительства республики накануне после отставки премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.