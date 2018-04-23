Понедельник, 23 Апреля 2018 21:19

АрмИнфо. И.о. главы МИД Армении Эдвард Налбандян провел встречу с делегацией парламентской группы дружбы Финляндия-Армения, во главе с Гюго Эролаем.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Налбандян подчеркнул важную роль парламентской дипломатии в качестве важного формата развития межпарламентского сотрудничества и высоко оценил армяно-финские дружественные отношения.

В свою очередь глава делегации парламента Финляндии заверил, что возглавляемая им парламентская группа продолжит усилия по углубления сотрудничества в разных областях. На повестке встречи были вопросы укрепления взаимодействия между законодательными органами двух стран, расширения нормативной базы, стимулирования экономического сотрудничества. В контексте подписания рамочного соглашения между Ереваном и Брюсселем, собеседники обсудили отношения Армения-ЕС. Налбандян представил внутриполитические события в Армении.

Говоря о карабахском конфликте, Налбандян привлек внимание гостей на действия Баку, направленные на обострение ситуации на передовой, а также скопление тяжелого вооружения и живой силы на линии соприкосновения войск.