Понедельник, 23 Апреля 2018 21:03

АрмИнфо. Лидер движения "Сделай шаг", депутат армянского парламента Никол Пашинян высоко оценил реакцию Москвы на внутриполитические процессы в Армении.

Он подчеркнул, что ранее несколько раз заявлял, что под активистским политическим движением, <бархатной революцией> не существует никакого геополитического контекста. "Это чистая до голи, чистейшая армянская <бархатная революция>. И никакой другой интерпретации быть не может. И я рад, что различные страны мира восприняли это наше послание именно таким образом>, - подчеркнул Пашинян.

Вместе с тем оратор высоко оценил заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая на своей страничке в Facebook написала, что <Армения - Россия всегда с тобой". Пашинян выразил надежду, что подобная реакция будет и со стороны других членов международного сообщества.

Отметим, что официальный представитель МИД России Мария Захарова реагируя на отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, в частности написала на своей страничке в Facebook: "Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, - великий народ. Армения, Россия всегда с тобой!".

Напомним, что сегодня днем новоизбранный премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку под сильнейшим общенациональным давлением движения мирного гражданского неповиновения.