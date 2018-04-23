Понедельник, 23 Апреля 2018 20:48

АрмИнфо.Свовременная отставка премьер-министра Армении Сержа Сагрсяна, освобождение задержанных трех депутатов создала предпосылки для начала нового этапа развития РА. Об этом говорится в заявлении Верховного органа АРФ Дашнакцутюн.

В заявлении партии, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится о том, что правильного старта данного этапа следует достичь путем диалога, сформировать такую политическую повестку, которая будет включать в себя график необходимых быстрых реформ и дорожную карту.

"АРФД продолжит усилия для формирования указанного диалога", - говорится в заявлении. Вместе с тем, отмечается важность исключительно мирного характера народного движения. "Общенациоальное достижение, приобретенное накануне дня воздания памяти жертв Геноцида армян необходимо сделать днем национального единения и мощного сигнала взлетного развития нашей Родины", - отметили в АРФД.

Напомним, что 21-го апреля партия выступила с призывом к власти и митингующим начать диалог для преодоления сложившейся ситуации без потрясений. В заявлении АРФД говорилось, что данный шаг поможет избежать дальнейшей эскалации, которая может провести к тяжелым последствиям для народа и государства. "Данный момент полон внутренними и внешними угрозами и рисками", - говорилось в заявлении партии.

А днями ранее АРФД активно лоббировала кандидатуру Сержа Саргсяна на посту премьера страны, утверждая о его незаменимости и

безальтернативности.