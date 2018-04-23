Понедельник, 23 Апреля 2018 20:42

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением в связи с последними событиями в регионе. Об этом говористя в сообщении ОБСЕ.

"В свете последних политических событий в регионе и возможности эскалации ситуации на линии соприкосновения войск сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю шофер (США) подчеркивают исключительную важность уважения сторонами режима прекращения огня в этот деликатный период, и, в частности, удержания тяжелого вооружения в тылу. Сопредседатели призывают стороны принять незамедлительные меры по снижению напряженности и с нетерпением ожидают встречи со сторонами как можно скорее, чтобы возобновить интенсивные переговоры по поиску долгосрочного и мирного урегулирования конфликта", - говорится в заявлении посредников.

Напомним, что раннее, глава МИД Армении Эдвард Налбадян обратился к международному сообществу, и в первую очередь, к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, предпринять соответствующие усилия, направленные на сдерживание Баку, вывод азербайджанской военной техники, артиллерии и вооруженных сил с передовой линии и строгое осуществление договоренностей о прекращении огня от 1994-1995гг.

"На фоне внутриполитических событий в Армении, Азербайджан осуществляет накопления живой силы, артиллерии и военной техники

вдоль линии соприкосновения с Арцахом, что дает основания предполагать о возможной новой авантюре со стороны Баку. Продолжаем быть уверенными, что альтернативы мирному переговорному решению нагорно-карабахской проблемы нет. Применение силы может повлечь за собой непредсказуемые последствия для всего региона. Азербайджан не должен испытывать иллюзий, что в условиях внутриполитических событий в Армении может посягнуть на действия против Арцаха и претворить в жизнь свои агрессивные намерения. В вопросе обороны Нагорного Карабаха армянский народ един и не позволит какого-либо посягательства в отношении Арцаха. Армения, как ранее, так и сегодня стоит за спиной Арцаха и решительно настроена обеспечить его безопасность", - подчеркнул Налбандян.