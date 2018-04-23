Понедельник, 23 Апреля 2018 20:38

АрмИнфо. Происходящие политические процессы не должны каким-либо образом отразиться на естественной работе исполнительного органа. Об этом 23 апреля на внеочередном заседании правительства заявил первый вице-премьер Армении Карен Карапетян.

"Мы все прекрасно знает, что происходит в стране. Мы находимся в ситуации, когда нужно найти решение. Именно по этой причине поручение и предложение всем структурам исполнительного органа, министерствам и сотрудникам ведомств, госслужащим. Все в нашей стране ожидают, что мы продолжим наше естественное функционирование. Эта работа не должна быть нарушена и это должно стать самым важным экзаменом для созревания нашей государственности. Уверен, что мы все его с достоинством пройдем", - говорится в обращении Карапетяна.

При этом он попросил министра обороны и всех военнослужащих быть максимально бдительными. Он также призвал к настороженности всех сотрудников правоохранительных органов, и продолжить обеспечивать закон и общественный правопорядок в стране. "Происходящие политические процессы не должны каким-либо образом отразиться на нашей естественной работе. Обращаюсь ко всем нашим гражданам, всем политическим силам - проявить максимальную бдительность, быть законопослушными и уважать права других граждан", - отметил Карапетян.

В этой связи он напомнил о прошедшей сегодня у президента Армении Армена Саркисяна встрече и озвученном по итогам встречи совместном призыве. "Завтра 24 апреля. Крайне важный день для нас, я призываю все политические силы его деполитизировать, чтобы мы смогли с достоинством отдать дань уважения памяти. Мы стоим перед задачей, когда должны показать всему миру, что в критические моменты мы можем объединиться, собираться, вести переговоры и находить логические решения", - заключил Карапетян.