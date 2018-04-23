﻿
 Понедельник, 23 Апреля 2018 20:38
Марианна Мкртчян

Бако Саакян и Роберт Кочарян обсудили, создавшуюся в Армении внутриполитическую ситуацию

Бако Саакян и Роберт Кочарян обсудили, создавшуюся в Армении внутриполитическую ситуацию

АрмИнфо.Глава Арцах Бако Саакян 23 апреля в Ереване встретился со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы НКР, на встрече была обсуждена создавшаяся в Армении внутриполитическая ситуация. Обе стороны подчеркнули необходимость сохранения стабильности и законности в стране.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Налбандян привлек внимание финских парламентариев на скопление живой силы ВС Азербайджана на передовойНалбандян привлек внимание финских парламентариев на скопление живой силы ВС Азербайджана на передовой
Армия обороны НКР представила доказательства передвижения живой силы противника на передовойАрмия обороны НКР представила доказательства передвижения живой силы противника на передовой
Пашинян приветствовал реакцию Москвы на внутриполитические события в АрменииПашинян приветствовал реакцию Москвы на внутриполитические события в Армении
АРФД: Своевременная отставка Сержа Сагрсяна, освобождение задержанных трех депутатов создала предпосылки для начала нового этапа развития АрменииАРФД: Своевременная отставка Сержа Сагрсяна, освобождение задержанных трех депутатов создала предпосылки для начала нового этапа развития Армении
Никол Пашинян: Победа Никол Пашинян: Победа "бархатной революции" должна быть полной, но мы должны исключить попытки вендетты
Минские посредники призвали стороны карабахского конфликта уважать режим прекращения огняМинские посредники призвали стороны карабахского конфликта уважать режим прекращения огня
Карен Карапетян: Происходящие политические процессы не должны каким-либо образом отразиться на естественной работе исполнительного органаКарен Карапетян: Происходящие политические процессы не должны каким-либо образом отразиться на естественной работе исполнительного органа
Бако Саакян и Роберт Кочарян обсудили, создавшуюся в Армении внутриполитическую ситуациюБако Саакян и Роберт Кочарян обсудили, создавшуюся в Армении внутриполитическую ситуацию
Михаил Саакашвили: Армяне показали всему миру, что хотят жить свободно от коррупции в условиях, когда другие не диктуют, как устраивать жизньМихаил Саакашвили: Армяне показали всему миру, что хотят жить свободно от коррупции в условиях, когда другие не диктуют, как устраивать жизнь
Арарат Мирзоян: В Армении должны пройти свободные и справедливые выборыАрарат Мирзоян: В Армении должны пройти свободные и справедливые выборы
Правительство Армении в полном составе подало в отставкуПравительство Армении в полном составе подало в отставку
Президент Армении переназначил восемь министровПрезидент Армении переназначил восемь министров
На площади Республики в Ереване проходит многотысячный митинг движения На площади Республики в Ереване проходит многотысячный митинг движения "Сделай шаг, откажи Сержу" (video)
Президент Армении и посол США обсудили внутриполитические развития в республикеПрезидент Армении и посол США обсудили внутриполитические развития в республике
Армянская ассамблея Америки приветствовала демократические событиями в АрменииАрмянская ассамблея Америки приветствовала демократические событиями в Армении
Карен Карапетян будет исполнять полномочия премьер-министра АрменииКарен Карапетян будет исполнять полномочия премьер-министра Армении
Бако Саакян обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с Левоном Тер-ПетросяномБако Саакян обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с Левоном Тер-Петросяном
Комментарий министра иностранных дел Республики Армения Эдварда Налбандяна в связи с ситуацией на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских войскКомментарий министра иностранных дел Республики Армения Эдварда Налбандяна в связи с ситуацией на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских войск
Захарова о ситуации в Армении: Народ, имеющий силу, даже в самые сложные моменты своей истории не разъединиться - великий народЗахарова о ситуации в Армении: Народ, имеющий силу, даже в самые сложные моменты своей истории не разъединиться - великий народ
Народ с ликованием встретил новость об отставке премьер-министра Армении Сержа Саргсяна (video)Народ с ликованием встретил новость об отставке премьер-министра Армении Сержа Саргсяна (video)
Серж Саркисян подал в отставкуСерж Саркисян подал в отставку
Комиссар Совета Европы по правам человека: Mирные демонстранты не должны быть лишены свободКомиссар Совета Европы по правам человека: Mирные демонстранты не должны быть лишены свобод
Пашинян представит детали встречи с Кареном Карапетяном на вечернем митингеПашинян представит детали встречи с Кареном Карапетяном на вечернем митинге
Серж Саргсян уходит, найден компромисс - Карен Карапетян займет пост премьераСерж Саргсян уходит, найден компромисс - Карен Карапетян займет пост премьера
В рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Ереване задержан 41 человекВ рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Ереване задержан 41 человек
Минфин Армении выражает свою озабоченность: Рынки любят политическую стабильность, равновесие и низкие рискиМинфин Армении выражает свою озабоченность: Рынки любят политическую стабильность, равновесие и низкие риски
Освобожденный депутат Никол Пашинян уже возглавляет оппозиционное шествиеОсвобожденный депутат Никол Пашинян уже возглавляет оппозиционное шествие
Генрих Мхитарян: Я с тобой, армянская нацияГенрих Мхитарян: Я с тобой, армянская нация
Министерство образования и науки обратилось с призывом к родителям и учащимсяМинистерство образования и науки обратилось с призывом к родителям и учащимся
Кремль о событиях в Армении: Это исключительно внутреннее дело этой страныКремль о событиях в Армении: Это исключительно внутреннее дело этой страны
Никол Пашинян находится в Месте содержания заключенных ЕреванаНикол Пашинян находится в Месте содержания заключенных Еревана
МО Армении грозит привлечь к строгой ответственности военнослужащих миротворческой бригады, присоединившихся к акции протестаМО Армении грозит привлечь к строгой ответственности военнослужащих миротворческой бригады, присоединившихся к акции протеста
Глава СНБ предупреждает тех, кто пытается Глава СНБ предупреждает тех, кто пытается "ловить рыбу в мутной воде" - все, без исключения не останутся безнаказанными
Министерство обороны Арцаха осуждает все попытки вовлечения армии в политические процессыМинистерство обороны Арцаха осуждает все попытки вовлечения армии в политические процессы
Давид Арутюнян: Адвокат Пашиняна информирован о месте его нахожденияДавид Арутюнян: Адвокат Пашиняна информирован о месте его нахождения
Министерство обороны: Наша общественность должна быть уверена, что Армия обороны выполнит поставленную перед ней задачуМинистерство обороны: Наша общественность должна быть уверена, что Армия обороны выполнит поставленную перед ней задачу
Карен Карапетян: Принято решение отозвать из парламента ходатайство об аресте трех депутатов - Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна МикаелянаКарен Карапетян: Принято решение отозвать из парламента ходатайство об аресте трех депутатов - Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна
Давид Арутюнян: Армения признает право на свободу собраний и последовательна в вопросе его уваженияДавид Арутюнян: Армения признает право на свободу собраний и последовательна в вопросе его уважения
Налбандян призвал демонстрантов к диалогуНалбандян призвал демонстрантов к диалогу
В Минобороны Азербайджана обвиняют армянскую строну в попытке провокации на передовой: Минобороны Армении пока не реагируетВ Минобороны Азербайджана обвиняют армянскую строну в попытке провокации на передовой: Минобороны Армении пока не реагирует
Полицейские в Ереване избили врача: в госучреждениях табу на участие в акциях протестаПолицейские в Ереване избили врача: в госучреждениях табу на участие в акциях протеста
Ситуация в городе Ванадзор напряженная - мэрия отключила электричество, депутат от РПА угрожает ванадзорцам увольнениямиСитуация в городе Ванадзор напряженная - мэрия отключила электричество, депутат от РПА угрожает ванадзорцам увольнениями
Налбандян уверяет ЕС: Армения не только полностью уважает право на свободу собраний, но и на практике обеспечивает их пропорциональное применениеНалбандян уверяет ЕС: Армения не только полностью уважает право на свободу собраний, но и на практике обеспечивает их пропорциональное применение
Министр оборонного ведомства: Я считаю, что любой диалог гораздо предпочтительнее, чем напряжение в странеМинистр оборонного ведомства: Я считаю, что любой диалог гораздо предпочтительнее, чем напряжение в стране
Министр обороны: От напряженной ситуации в стране выигрывает наш противникМинистр обороны: От напряженной ситуации в стране выигрывает наш противник
Министр обороны: Я считаю, что процесс переговоров между властью и оппозицией зашел в тупик потому, что Пашинян не хотел ни о чем договариватьсяМинистр обороны: Я считаю, что процесс переговоров между властью и оппозицией зашел в тупик потому, что Пашинян не хотел ни о чем договариваться
Десятки армянских военнослужащих покинули воинские части и присоединились к акциям протеста (video)Десятки армянских военнослужащих покинули воинские части и присоединились к акциям протеста (video)
Подвергнут приводу член правления партии <Гражданский договор> Тигран АвинянПодвергнут приводу член правления партии <Гражданский договор> Тигран Авинян
Министр обороны: Не следует рассматривать заявление Сержа Саргсяна относительно событий 1 марта 2008 года, как угрозуМинистр обороны: Не следует рассматривать заявление Сержа Саргсяна относительно событий 1 марта 2008 года, как угрозу
В армянском Ванадзоре сегодня объявили забастовку работницы обоих филиалов швейной фабрики В армянском Ванадзоре сегодня объявили забастовку работницы обоих филиалов швейной фабрики "Глория" (видео)
Со вчерашнего дня все высокопоставленные должностные лица и депутаты от РПА по распоряжению Со вчерашнего дня все высокопоставленные должностные лица и депутаты от РПА по распоряжению "верхов" лично мобилизовались в процесс расчистки дорог
Группа расследователей установила: Существовала группа лиц, работавшая в ПАСЕ в интересах АзербайджанаГруппа расследователей установила: Существовала группа лиц, работавшая в ПАСЕ в интересах Азербайджана
В Ереване с самого раннего утра продолжаются акции протеста против премьерства Сержа СаргсянаВ Ереване с самого раннего утра продолжаются акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна
Ара Баблоян встретился с задержанными депутатами Национального собранияАра Баблоян встретился с задержанными депутатами Национального собрания
Омбудсмен Армении посетил задержанных депутатов Арарата Мирзояна и Сасуна МикаелянаОмбудсмен Армении посетил задержанных депутатов Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна
Армянский национальный конгресс призвал стороны решить конфликт мирным путемАрмянский национальный конгресс призвал стороны решить конфликт мирным путем
Лидеру партии «Еркир Цирани» Заруи Постанджян не дали выступить на митинге инициативы «Сделай шаг, откажи Сержу»Лидеру партии «Еркир Цирани» Заруи Постанджян не дали выступить на митинге инициативы «Сделай шаг, откажи Сержу»
Карен Карапетян: Cлова Сержа Сагсяна о событиях 1 марта 2008 года - не угроза, а напоминание о горьких и жестоких днях нашей историиКарен Карапетян: Cлова Сержа Сагсяна о событиях 1 марта 2008 года - не угроза, а напоминание о горьких и жестоких днях нашей истории
AGBU: «Нас воодушевляет высокий дух проявления гражданскоой позиции, особенно со стороны молодежи»AGBU: «Нас воодушевляет высокий дух проявления гражданскоой позиции, особенно со стороны молодежи»
Московские армяне собрались на акцию протеста во дворе армянской церкви, Езрас вызвал полициюМосковские армяне собрались на акцию протеста во дворе армянской церкви, Езрас вызвал полицию

Интервью
Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядкаМанвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и  Израилем придает Армении больше шансов на развитие  Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и  Израилем придает Армении больше шансов на развитие  
Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездойАндрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного КавказаРубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулированияНил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобностиТомас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и АзербайджанаЛоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативностьВагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента АрменииАрам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента АрменииСаро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысячКиро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет менятьсяЭрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
Армен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружениюАрмен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом годуРасим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этническийГагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для  обеспечения безопасного развития атомной энергетики Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для  обеспечения безопасного развития атомной энергетики
Вардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкцийВардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного вниманияСергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает  армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальностьАлександр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает  армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативностьМасис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении КарабахаАрман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и ВостокомПосол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно                      Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно                      
Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании  Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании  
Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундойМанвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медициныЛевон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
Алексей Коломиец : В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открытАлексей Коломиец : В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
Комментируемые
Ара Баблоян встретился с задержанными депутатами Национального собранияАра Баблоян встретился с задержанными депутатами Национального собрания
Московские армяне собрались на акцию протеста во дворе армянской церкви, Езрас вызвал полициюМосковские армяне собрались на акцию протеста во дворе армянской церкви, Езрас вызвал полицию
Пашинян - Саргсяну: Народ взял власть в свои руки – моим задержанием вопрос не решится, а ситуация еще больше обостритсяПашинян - Саргсяну: Народ взял власть в свои руки – моим задержанием вопрос не решится, а ситуация еще больше обострится
Пашинян призвал участников акции протеста не поддаваться на провокации и не оскорблять представителей ПолицииПашинян призвал участников акции протеста не поддаваться на провокации и не оскорблять представителей Полиции
Эдвард Налбандян и Алан Дункан обсудили вопросы развития армяно-британского сотрудничестваЭдвард Налбандян и Алан Дункан обсудили вопросы развития армяно-британского сотрудничества
Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного КавказаРубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
Киро Маноян: Диаспора и АРФ Киро Маноян: Диаспора и АРФ "Дашнакцутюн" никогда не были против установления армяно-турецких отношений
Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулированияНил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
ТОО ТОО "АлмаДК" представило свою продукцию на выставке вооружений "ArmHiTec-2018" в Ереване
Серж Саргсян руководящему составу ВС: Коррупция стала злом как для нашего государства, так и для нашей армииСерж Саргсян руководящему составу ВС: Коррупция стала злом как для нашего государства, так и для нашей армии
Ереван: Отсутствие надлежащей международной реакции на территориальные претензии Алиева к Армении, вдохновило его на большие требованияЕреван: Отсутствие надлежащей международной реакции на территориальные претензии Алиева к Армении, вдохновило его на большие требования
Минздрав Армении считает Минздрав Армении считает "Арменикум" эффективным препаратом и делает все возможное для увеличения его производства и повышения международного признания
В Ереване завершилось совместное заседание комиссий по внешним вопросам парламентов Армении и РоссииВ Ереване завершилось совместное заседание комиссий по внешним вопросам парламентов Армении и России
Правящая партия Армении отреагировала на критику посла США в РАПравящая партия Армении отреагировала на критику посла США в РА
ЕСПЧ обязал Армению выплатить 48 тысяч евро членам организации ЕСПЧ обязал Армению выплатить 48 тысяч евро членам организации "Свидетели Иеговы"
Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента АрменииАрам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
Ваграм Багдасарян: Все представители РПА должны беспрекословно подчиняться решению партии, это касается и Сержа СаргсянаВаграм Багдасарян: Все представители РПА должны беспрекословно подчиняться решению партии, это касается и Сержа Саргсяна
Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента АрменииСаро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
Саркисян и Клаар отметили важность надлежащей реакции международного сообщества на милитаристские заявления БакуСаркисян и Клаар отметили важность надлежащей реакции международного сообщества на милитаристские заявления Баку
Ара Казарян: Согласно новой Конституции Армении, 4-го президента должно избирать Национальное СобраниеАра Казарян: Согласно новой Конституции Армении, 4-го президента должно избирать Национальное Собрание
Эдмон Марукян: Главной целью партии Эдмон Марукян: Главной целью партии "Лусавор Айастан" является построение европейской модели государства в Армении
Российский эксперт советует Степанакерту перенять опыт курдов Африн в КарабахеРоссийский эксперт советует Степанакерту перенять опыт курдов Африн в Карабахе
Радев: Армения и Болгария могут воспользоваться потенциалом мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский заливРадев: Армения и Болгария могут воспользоваться потенциалом мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский залив
В Армении будут применяться международные стандарты дорожных знаков и сигналовВ Армении будут применяться международные стандарты дорожных знаков и сигналов
Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
Эдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕЭдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕ
С трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатовС трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатов
Посольство Армении о запрете въезда Заруи Постанджян в Грузию: Каждая страна сама решает, кого ей впускать на свою территориюПосольство Армении о запрете въезда Заруи Постанджян в Грузию: Каждая страна сама решает, кого ей впускать на свою территорию
Армения и Таджикистан отменяют визовый режимАрмения и Таджикистан отменяют визовый режим
Каро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устноКаро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устно
Поиск по дням

2013 , 2014