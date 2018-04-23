Понедельник, 23 Апреля 2018 20:37

АрмИнфо.Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил армянский народ с победой в <бархатной революции>.

В записанном на видео своем обращении к <своим братьям и сестрам в Армении> Саакашвили сказал: <Сегодня у вас есть все основания гордиться собой, гордиться, что вы армяне, гордый народ, который смог показать всему миру, что у него есть достоинство, что он хочет жить в нормальных человеческих условиях, условиях свободных от коррупции, в условиях когда вам другие не диктуют как устраивать свою жизнь, в условиях, когда одна кучка забирает себе все, не оставляя народу ничего>. Саакашвили отметил, что сегодня он убедился в том, что у Армении великое будущее. <Я вас поддерживаю, мы всегда будем рядом с вами. Спасибо за то, что вы сделали. Просто молодцы!>, - резюмировал экс-президент Грузии.