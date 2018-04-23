Понедельник, 23 Апреля 2018 20:06

АрмИнфо. "Мы пойдем до конца в достижении своей победы, Республиканская партия в Армении не будет властью",- заявил депутат от партии "Гражданский договор" Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что олигархи не будут во власти, они не будут пользоваться бизнес- льготами. "Мы должны реформировать Избирательный кодекс и избирательную систему. В Армении должны пройти свободные и справедливые выборы. Власть принадлежит народу, она должна быть реализована народом путем выборов. Мы должны создать Армению нашей мечты",- заявил Мирзоян. -