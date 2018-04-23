Понедельник, 23 Апреля 2018 19:20

АрмИнфо. На площади Республике в Ереване проходит многотысячный митинг движения "Сделай шаг, откажи Сержу".

На площади находится вся верхушка движения - Никол Пашиняна, Арарат Мирзоян, Сасун Микаелян, Давид Санасарян, Армен Григорян и многие другие. Люди ликуют и скандируют "Победа!".

Депутат Никол Пашинян сегодня в ходе митинга представит дальнейший план действий, а также детали встречи с вице-премьером РА Кареном Карапетяном.

На площади Республики иголке негде упасть. В виду переполненности площади то там, то здесь люди чувствуют недомогание. На площади дежурит сразу несколько бригад скорой помощи.