Понедельник, 23 Апреля 2018 16:47

АрмИнфо. Народ с ликованием встретил новость об отставке премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Повсеместно слышится музыка, сигналы автомобилей, люди скандируют "ура", некоторые даже танцуют на улице.

Отметим, что сегодня премьер-министр Армении Серж Саргсян обратился с заявлением о том, что он подает в отставку. В заявлении, в частности говорится: "Дорогие соотечественники, обращаюсь к стоящим днем и ночью на улицах Еревана и скандирующим "Откажи Сержу", а также тем, кто с трудом добирался на работу в условиях перекрытых улиц, и безмолвно осуществляющим свои обязательства. В качестве руководителя страны обращаюсь в последний раз. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. Сложившаяся ситуация имеет несколько решений, но я не прибегну ни к одному из них. Это не моё. Я оставляю должность руководителя страны - премьер-министра. Уличное движение - против моего пребывания на посту. Мира, гармонии и логики нашей стране".