|Народ с ликованием встретил новость об отставке премьер-министра Армении Сержа Саргсяна
|Серж Саркисян подал в отставку
|Комиссар Совета Европы по правам человека: Mирные демонстранты не должны быть лишены свобод
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|Глава СНБ предупреждает тех, кто пытается "ловить рыбу в мутной воде" - все, без исключения не останутся безнаказанными
|Министерство обороны Арцаха осуждает все попытки вовлечения армии в политические процессы
|Давид Арутюнян: Адвокат Пашиняна информирован о месте его нахождения
|Министерство обороны: Наша общественность должна быть уверена, что Армия обороны выполнит поставленную перед ней задачу
|Карен Карапетян: Принято решение отозвать из парламента ходатайство об аресте трех депутатов - Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна
|Давид Арутюнян: Армения признает право на свободу собраний и последовательна в вопросе его уважения
|Налбандян призвал демонстрантов к диалогу
|В Минобороны Азербайджана обвиняют армянскую строну в попытке провокации на передовой: Минобороны Армении пока не реагирует
|Полицейские в Ереване избили врача: в госучреждениях табу на участие в акциях протеста
|Ситуация в городе Ванадзор напряженная - мэрия отключила электричество, депутат от РПА угрожает ванадзорцам увольнениями
|Налбандян уверяет ЕС: Армения не только полностью уважает право на свободу собраний, но и на практике обеспечивает их пропорциональное применение
|Министр оборонного ведомства: Я считаю, что любой диалог гораздо предпочтительнее, чем напряжение в стране
|Министр обороны: От напряженной ситуации в стране выигрывает наш противник
|Министр обороны: Я считаю, что процесс переговоров между властью и оппозицией зашел в тупик потому, что Пашинян не хотел ни о чем договариваться
|Десятки армянских военнослужащих покинули воинские части и присоединились к акциям протеста (video)
|Подвергнут приводу член правления партии <Гражданский договор> Тигран Авинян
|Министр обороны: Не следует рассматривать заявление Сержа Саргсяна относительно событий 1 марта 2008 года, как угрозу
|В армянском Ванадзоре сегодня объявили забастовку работницы обоих филиалов швейной фабрики "Глория" (видео)
|Со вчерашнего дня все высокопоставленные должностные лица и депутаты от РПА по распоряжению "верхов" лично мобилизовались в процесс расчистки дорог
|Группа расследователей установила: Существовала группа лиц, работавшая в ПАСЕ в интересах Азербайджана
|В Ереване с самого раннего утра продолжаются акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна
|Ара Баблоян встретился с задержанными депутатами Национального собрания
|Омбудсмен Армении посетил задержанных депутатов Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна
|Армянский национальный конгресс призвал стороны решить конфликт мирным путем
|Лидеру партии «Еркир Цирани» Заруи Постанджян не дали выступить на митинге инициативы «Сделай шаг, откажи Сержу»
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|AGBU: «Нас воодушевляет высокий дух проявления гражданскоой позиции, особенно со стороны молодежи»
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|Партия <Процветающая Армения> призывает власти и оппозицию сесть за стол переговоров
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|Армянский актер Сос Джанибекян призвал всех деятелей культуры присоединится к акции гражданского неповиновения
|Пресс-секретарь премьера прокомментировал высказывание Сержа Саргсяна том, что Пашинян “не извлек уроков из событий 1-го марта”
|Посольство США в Армении призывает правительство страны проявить сдержанность
|В Ереване на площади Республики для участия в митинге инициативы «Сделай шаг, откажи Сержу» собрались несколько десятков тысяч граждан
|ЕС: Все те, кто был задержан при осуществлении своего основного права на собрания в соответствии с законом, должны быть немедленно освобождены
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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Серж Саргсян обратился к армянскому народу.
"Дорогие соотечественники, обращаюсь ко всем гражданам Армении, взрослым и молодежи, женщинам и мужчинам. Обращаюсь к стоящим днем и ночью на улицах Еревана и скандирующим "Откажи Сержу", а также тем, кто с трудом добирался на работу в условиях перекрытых улиц, и безмолвно осуществляющим свои обязательства. Обращаюсь к тем, кто находился в прямом эфире и тем, кто днем и ночью как мужчина защищал общественную безопасность.
Обращаюсь к нашим солдатам и офицерам, стоящим на границе, обращаюсь к моим друзьям по оружию, друзьям по партии, всем политическим силам и партнерам. В качестве руководителя страны обращаюсь в последний раз. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. Сложившаяся ситуация имеет несколько решений, но я не прибегну ни к одному из них. Это не моё. Я оставляю должность руководителя страны - премьер-министра. Уличное движение - против моего пребывания на посту. Мира, гармонии и логики нашей стране", - говорится в заявлении Саргсяна.
|Народ с ликованием встретил новость об отставке премьер-министра Армении Сержа Саргсяна
|Серж Саркисян подал в отставку
|Комиссар Совета Европы по правам человека: Mирные демонстранты не должны быть лишены свобод
|Пашинян представит детали встречи с Кареном Карапетяном на вечернем митинге
|Серж Саргсян уходит, найден компромисс - Карен Карапетян займет пост премьера
|В рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Ереване задержан 41 человек
|Минфин Армении выражает свою озабоченность: Рынки любят политическую стабильность, равновесие и низкие риски
|Освобожденный депутат Никол Пашинян уже возглавляет оппозиционное шествие
|Генрих Мхитарян: Я с тобой, армянская нация
|Министерство образования и науки обратилось с призывом к родителям и учащимся
|Кремль о событиях в Армении: Это исключительно внутреннее дело этой страны
|Никол Пашинян находится в Месте содержания заключенных Еревана
|МО Армении грозит привлечь к строгой ответственности военнослужащих миротворческой бригады, присоединившихся к акции протеста
|Глава СНБ предупреждает тех, кто пытается "ловить рыбу в мутной воде" - все, без исключения не останутся безнаказанными
|Министерство обороны Арцаха осуждает все попытки вовлечения армии в политические процессы
|Давид Арутюнян: Адвокат Пашиняна информирован о месте его нахождения
|Министерство обороны: Наша общественность должна быть уверена, что Армия обороны выполнит поставленную перед ней задачу
|Карен Карапетян: Принято решение отозвать из парламента ходатайство об аресте трех депутатов - Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна
|Давид Арутюнян: Армения признает право на свободу собраний и последовательна в вопросе его уважения
|Налбандян призвал демонстрантов к диалогу
|В Минобороны Азербайджана обвиняют армянскую строну в попытке провокации на передовой: Минобороны Армении пока не реагирует
|Полицейские в Ереване избили врача: в госучреждениях табу на участие в акциях протеста
|Ситуация в городе Ванадзор напряженная - мэрия отключила электричество, депутат от РПА угрожает ванадзорцам увольнениями
|Налбандян уверяет ЕС: Армения не только полностью уважает право на свободу собраний, но и на практике обеспечивает их пропорциональное применение
|Министр оборонного ведомства: Я считаю, что любой диалог гораздо предпочтительнее, чем напряжение в стране
|Министр обороны: От напряженной ситуации в стране выигрывает наш противник
|Министр обороны: Я считаю, что процесс переговоров между властью и оппозицией зашел в тупик потому, что Пашинян не хотел ни о чем договариваться
|Десятки армянских военнослужащих покинули воинские части и присоединились к акциям протеста (video)
|Подвергнут приводу член правления партии <Гражданский договор> Тигран Авинян
|Министр обороны: Не следует рассматривать заявление Сержа Саргсяна относительно событий 1 марта 2008 года, как угрозу
|В армянском Ванадзоре сегодня объявили забастовку работницы обоих филиалов швейной фабрики "Глория" (видео)
|Со вчерашнего дня все высокопоставленные должностные лица и депутаты от РПА по распоряжению "верхов" лично мобилизовались в процесс расчистки дорог
|Группа расследователей установила: Существовала группа лиц, работавшая в ПАСЕ в интересах Азербайджана
|В Ереване с самого раннего утра продолжаются акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна
|Ара Баблоян встретился с задержанными депутатами Национального собрания
|Омбудсмен Армении посетил задержанных депутатов Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна
|Армянский национальный конгресс призвал стороны решить конфликт мирным путем
|Лидеру партии «Еркир Цирани» Заруи Постанджян не дали выступить на митинге инициативы «Сделай шаг, откажи Сержу»
|Карен Карапетян: Cлова Сержа Сагсяна о событиях 1 марта 2008 года - не угроза, а напоминание о горьких и жестоких днях нашей истории
|AGBU: «Нас воодушевляет высокий дух проявления гражданскоой позиции, особенно со стороны молодежи»
|Московские армяне собрались на акцию протеста во дворе армянской церкви, Езрас вызвал полицию
|Серж Танкян: Серж Саргсян буквально угрожает гражданам Армении насилием и 1-м марта
|Партия <Процветающая Армения> призывает власти и оппозицию сесть за стол переговоров
|ССС сообщает о задержании 24 митингующих за участие в незаконных собраниях и массовых беспорядках
|В больницах Еревана проходят лечение 4 граждан, пострадавших в ходе митингов и шествий
|На Площади Республики проходит многотысячный митинг протеста: активисты обнародовали план дальнейших действий
|Армянский актер Сос Джанибекян призвал всех деятелей культуры присоединится к акции гражданского неповиновения
|Пресс-секретарь премьера прокомментировал высказывание Сержа Саргсяна том, что Пашинян “не извлек уроков из событий 1-го марта”
|Посольство США в Армении призывает правительство страны проявить сдержанность
|В Ереване на площади Республики для участия в митинге инициативы «Сделай шаг, откажи Сержу» собрались несколько десятков тысяч граждан
|ЕС: Все те, кто был задержан при осуществлении своего основного права на собрания в соответствии с законом, должны быть немедленно освобождены
|Раффи Ованисян: . Надеюсь, что в этом году 24 апреля станет днем, когда мы будем праздновать победу граждан Армении
|Известные армянские артисты Мкртич Арзуманян и Эрна Юзбашян отказались от врученного им Сержем Саргсяном звания <Народный артист Армении>
|АО НКР отреагировала на заявление Азербайджана о том, что ситуация на передовой мирная
|ЕС призвал власти уважать право граждан на свободу собраний и незамедлительно освободить задержанных
|Партия «Елк» требует немедленно освободить задержанных депутатов
|АРФ <Дашнакцутюн> призывает стороны сесть за стол переговоров
|Полиция отпустила задержанного ранее известного политолога и дипломата Степана Григоряна
|Партия "Свободные демократы" строго осуждает применение насилия в отношении мирных участников акций протеста.
|Президент Армении: События в стране достигли опасной черты, они могут привести к необратимым последствиям
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