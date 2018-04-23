Понедельник, 23 Апреля 2018 16:16

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Серж Саргсян обратился к армянскому народу.

"Дорогие соотечественники, обращаюсь ко всем гражданам Армении, взрослым и молодежи, женщинам и мужчинам. Обращаюсь к стоящим днем и ночью на улицах Еревана и скандирующим "Откажи Сержу", а также тем, кто с трудом добирался на работу в условиях перекрытых улиц, и безмолвно осуществляющим свои обязательства. Обращаюсь к тем, кто находился в прямом эфире и тем, кто днем и ночью как мужчина защищал общественную безопасность.

Обращаюсь к нашим солдатам и офицерам, стоящим на границе, обращаюсь к моим друзьям по оружию, друзьям по партии, всем политическим силам и партнерам. В качестве руководителя страны обращаюсь в последний раз. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. Сложившаяся ситуация имеет несколько решений, но я не прибегну ни к одному из них. Это не моё. Я оставляю должность руководителя страны - премьер-министра. Уличное движение - против моего пребывания на посту. Мира, гармонии и логики нашей стране", - говорится в заявлении Саргсяна.