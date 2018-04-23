Понедельник, 23 Апреля 2018 16:15

АрмИнфо. Право на мирные собрания защищено Европейской конвенцией о правах человека, и мирные демонстранты не должны быть лишены свобод. Об этом заявила Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в ходе телефонной беседы с Омбудсменом Армении Арманом Татояном. Дуня Миятович подняла несколько вопросов в отношении арестованных членов гражданского общества и других граждан и подчеркнула, что должен быть обеспечен их доступ к адвокату. "Я также задала вопрос о ситуации и обращении с депутатом Николаем Пашиняном и другими парламентариями и лидерами оппозиции", - говорится в заявлении представителя СЕ.

Помимо этого, Миятович, в разговоре подчеркнула, что крайне важно избегать дальнейшей эскалации и выразила надежду на то, что все стороны проявят сдержанность. "Я продолжу внимательно следить за ситуацией в Армении",- заявила она.

Отметим, что освобожденный минутами ранее депутат Никол Пашинян уже возглавляет оппозиционное шествие. Депутатов от фракции "Елк", членов партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна освободили после однодневного задержания. За минуты до освобождения с Пашиняном встретился вице премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.