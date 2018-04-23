Понедельник, 23 Апреля 2018 16:14

АрмИнфо. Отпущенный на свободу лидер инициативы "Сделай шаг", депутат Никол Пашинян представит детали встречи с вице- премьером Армении Кареном Карапетяном на вечернем митинге.

"Да, я провел беседу с Карапетяном. Сегодня вечером мы об этом поговорим (входе митинга на площадиРеспублики - ред.)", - сказал

Пашинян. При этом он подчеркнул, что ранее представленные пять пунктов требований к власти продолжают оставаться на повестке.

Он также предложил на 1-2 часа взять паузу и посмотреть, как будут развиваются события.

Пашинян призвал всех собраться на площадь Республики, где будут даны ответы на все интересующие вопросы.

Отметим, что митинг состоится в 19:00 часов по местному времени.