Понедельник, 23 Апреля 2018 15:50

АрмИнфо. Министерство финансов Армении выступило с заявлением, в котором выражает свою озабоченность в связи с событиями, разворачивающимися на территории республики.

Как отмечается в заявлении ведомства, продолжительность нынешней ситуации может негативно повлиять на международный рейтинг страны, а также на восприятие об экономике Армении со стороны участников-инвесторов мировых финансовых рынков.

Отмечается, что в последнее время международные рейтинговые организации "Fitch" и "Moody's" высоко оценили усилия Армении по обеспечению макроэкономической стабильности и улучшение налогово-бюджетной дисциплины, на основе которых перспективы РА были повышены со "стабильного" на "позитивный".

С учетом этого, армянский Минфин считает крайне важным тот факт, чтобы все развития протекали в контексте общественно политического диалога, конструктивного обсуждения и взаимного согласия. "Рынки любят политическую стабильность, равновесие и низкие риски", - отметили в финансовом ведомстве. При этом Минфин подчеркнул, что любое продолжительное волнение, не может не влиять на рейтинг долговых обязательств страны в иностранной валюте, повышая их процентную ставку, что значительно сократит возможности финансирования дефицита госбюджета внешними дешевыми финансовыми ресурсами", - говорится в заявлении Минфина Армении.

Ранее, в конце 2017 года международное рейтинговое агентство Fitch

Ratings подтвердило для Армении долгосрочный рейтинг дефолта эмитента

(РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "B+", улучшив

прогноз по рейтингу со "Стабильного" на "Позитивный". Отчет по

рейтингу опубликован Fitch 15 декабря. По мнению аналитиков агентства, после шока 2014-2015гг экономика Армении активно восстанавливается "за счет структурного улучшения экспорта, улучшения внешнего спроса, а также благодаря эффективной монетарной политики". В марте 2018 года международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по долгосрочному суверенному кредитному рейтингу Армении со <стабильного> на <положительный>, при этом оставив прежним кредитный рейтинг B1