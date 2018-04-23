Понедельник, 23 Апреля 2018 15:21

АрмИнфо.Оганесян. Принимая во внимание сложившуюся в Армении ситуацию, в том числе, участие школьников в массовых шествиях, Министерство образования и науки РА еще раз призывает воздержаться от попыток провалить учебный процесс и вовлечения несовершеннолетних в политические инициативы, - говорится в обращении ведомства.

<Уважаемые родители, спонтанное участие школьников в массовых демонстрациях может привести к различным опасным ситуациям с точки зрения безопасности и здоровья детей. Просим быть внимательными, чтобы дети в нормальном режиме посещали школу и участвовали в учебном процессе. Кроме того, Министерство призывает держать своих детей под контролем, знать об их месте пребывания и намерениях об участии в возможных инициативах> В этом же заявлении Минобразования обратилось к учащимся: <Дорогие школьники, Вы - наш завтрашний день и Ваша безопасность и здоровье - самое ценное и важное для государства. Ваше гражданское самосознание и ответственность, а также забота о завтрашнем дне вашей страны, требует не предпринимать шагов, который могут стать угрозой для вашей безопасности и причинить беспокойство вашим родителям и учителям>.