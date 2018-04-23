Понедельник, 23 Апреля 2018 15:17

АрмИнфо.События в Армении, связанные с акциями оппозиции, являются исключительно внутренним делом этой страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что в Москве внимательно следят за событиями в Армении, но даже гипотетические рассуждения о возможности вмешательства РФ "абсолютно неуместны".

"Это исключительно внутреннее дело Армении. Мы внимательно наблюдаем за происходящим в Армении. Армения - это наш ближайший союзник, с которым у нас развиваются самые тесные отношения", - сказал он.

Также Песков отметил, что не может точно сказать, запрашивал ли Ереван консультации с Москвой в связи с последними событиями.