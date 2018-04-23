Понедельник, 23 Апреля 2018 15:16

АрмИнфо.Задержанный лидер оппозиционного движения "Сделай шаг, откажи Сержу", депутат Никол Пашинян находится в Месте содержания заключенных Еревана, сообщает единственный неарестованный депутат от партии "Гражданский договор" Лена Назарян.

Она сообщила, что с утра Пашиняна навестил спикер парламента Ара Балоян и попросил о диалоге, но с условием того, что этот процесс не будет сопровождаться митингами и акциями протеста. По словам Назарян, Пашинян заявил, что его повестка не поменялась, и он будет проводить переговоры лишь вокруг вопроса отставки Сержа Саргсяна.

Сегодня Пашиняна посетил также первый вице-премьер Армении Карен Карапетян, но конкретной информации о результатах этой встречи нет.

Меж тем, представитель Бюро партии АРФ "Дашнакцутюн" Грант Маркарян после встречи с Пашиняном заявил, что "есть надежда на диалог".

Отметим, что сегодня в 14:00 должно было состоятся заседание Национального Собрания Армении, на котором, по имеющейся у АрмИнфо достоверной информации, коалиционным депутатам было дано указание проголосовать "за" лишение депутатов Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна неприкосновенности. Однако решение было отменено в последнюю минуту, заседание НС отсрочено на неопределенное время. Причины смены настроений в стане властей пока не известны.