Понедельник, 23 Апреля 2018 15:10

АрмИнфо.Минобороны Армении строго осудило присоединение группы военнослужащих миротворческой бригады ВС Армении к акциям протеста в центре Еревана. Об этом говорится в заявлении МО РА.

В оборонном ведомстве подчеркивают, что вышеуказанные военнослужащие будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. "Участие военнослужащих ВС Армении в любых митингах или же ограничение данного права определены в статье 44 ч.2 Конституции РА, в статье 6 ч.1 п.6 Закона РА "О государственной службе", статье 4 ч. п.2 закона РА "О статусе военнослужащих" и статье 8 ч.2 и статье 13 закона РА "об определении Кодекса внутренней службы Вооруженных Сил Республики Армения".

Действия вышеуказанных военнослужащих не только рассматриваются как нарушение правил пребывания на территории воинской части в этот день и отказ от выполнения своих обязательств, но и грубейшим образом нарушают принцип невовлеченности ВС РА в политические процессы. "Это должно вызвать озабоченность также организаторов мероприятия", - говорится в заявлении МО РА.

В Минобороны также сообщают, что соответствующие структуры в установленном законом порядке уже информированы о данном действии военнослужащих.

Как ранее сообщало АрмИнфо, к участникам акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна сегодня присоединилась группа военнослужащих.