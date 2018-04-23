Понедельник, 23 Апреля 2018 15:08

АрмИнфо. События, разворачивающиеся в Армении, становятся серьезным вызовом для государственности. Об этом заявил директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгий Кутоян в интервью государственному информагентству "Арменпресс". Как заявил Кутоян, пришло время быть более бдительным и благоразумным во избежание дальнейших необратимых последствий.

По словам главы СНБ, ведомство перманентно осуществляет деятельность, направленную на прогнозирование и нейтрализацию угроз для безопасности РА. Согласно оценке авторитетных международных экспертов, как указал Кутоян, до последнего времени Армения воспринималась как одна из самых безопасных стран мира. "К сожалению, наблюдение преследуемых целей и публичных, а также скрытых мотивов последних событий свидетельствует, что делаются последовательные попытки для нарушения вышеуказанного баланса, что является непосредственным посягательством не на власть, или отдельно взятых государственных и политических деятелей, а на основы государственности",- заявил он.

В частности, СНБ Армении в ходе своей деятельности пришла к выводу, что наряду с реализацией своего конституционного права гражданами страны, ряд лиц, внешних и внутренних сил и группировок, преследующих цели расшатать основы государственности, надеются осуществить свои планы, направленные против суверенитета РА, неприкосновенности ее госграниц и территориальной целостности. Как отметил глава СНБ, отдельные лица и группы, желая воспользоваться сложившейся ситуацией, пытаются путем осуществления общественно опасных деяний, еще более обострить ситуацию, распространяя по республике атмосферу страха посредством запланированных насильственных действий.

Георгий Кутоян также выразил озабоченность в связи с активизацией действий, направленных против обороноспособности республики. Как считают в Службе, развивающиеся события уже становятся серьезным вызовом, направленным против государственности РА. Глава органа национальной безопасности призывает к солидарности и благоразумию. Вместе с тем, предупреждает тех, кто пытается "ловить рыбу в мутной воде", что все, без исключения, не останутся безнаказанными. "Действие каждого лица получит соразмерную оценку в полном объеме", - отметил он.