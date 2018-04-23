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 Понедельник, 23 Апреля 2018 14:40
Ани Мшецян

Министерство обороны Арцаха осуждает все попытки вовлечения армии в политические процессы

Министерство обороны Арцаха осуждает все попытки вовлечения армии в политические процессы

АрмИнфо.Министерство обороны Арцаха осуждает все попытки вовлечения армии в политические процессы. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Арцаха.

В заявлении в частности говорится: "В последние дни в социальных сетях были обнародованы призывы и фотографии, которые свидетельствуют о том, что некоторые силы пытаются вовлечь армию в политические, антиконституционные процессы.

Воздерживаясь от заявлений, относительно событий, которые сейчас происходят в Армении, Министерство обороны Арцаха выражает свою озабоченность по поводу проявлений угроз стабильности и безопасности страны.

Министерство обороны Арцаха заявляет, что армия является не политической структурой, главной задачей которой является обеспечение безопасности. Армия действовала, и впредь будет действовать исключительно в соответствии с законодательством, регулирующим сектор обороны.

В тоже время Министерство обороны Арцах строго осуждает все попытки вовлечения армии в политические процессы и предупреждает тех, кто предпринимает подобные попытки о юридической ответственности за данные действия.

Для того, чтобы рассеять сомнения некоторых пользователей соцестей относительно ситуации на арцахско-азербайджанской границе, в частности, относительно скопления живой силы Минобороны Азербайджана, АО Арцаха опубликовала видео, как доказательство происходящих процессов. АО НКР призвала СМИ и общественность не ставить под сомнение информацию, распространяемую ведомством.

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