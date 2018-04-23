Понедельник, 23 Апреля 2018 11:46

АрмИнфо.Со вчерашнего дня все высокопоставленные должностные лица и депутаты от РПА по распоряжению "верхов" лично мобилизовались в процесс разблокирования дорог от демонстрантов в столице и областях.

Так, депутатам и чиновникам из областей, которые пользуются "популярностью" в своих родных краях, было велено незамедлительно выехать туда, и, мобилизовав силы, оперативно расчистить дороги. То же самое происходило и в столице. Все это делалось для того, чтобы "влиятельные" республиканцы своим авторитетом подавили народное движение.

Так, в общине Малатия-Себастия дороги расчищал лично депутат - предприниматель Самвел Алексанян, вместе с верными ему дворовыми авторитетами. В общине Канакер- Зейтун эта работа была поручена депутату, бывшему главе СПИСА Миграну Погосяну, который для очистки дорог мобилизовал свои личные внедорожники.

Дорога, ведущая из Эчмиадзина в Ереван, была поручена бывшему депутаты Аракелу Мовсисяну, который для ее очищения мобилизовал "тяжелую технику" - КАМАЗы.