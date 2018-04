Понедельник, 23 Апреля 2018 11:39

АрмИнфо. В ПАСЕ подтвердили коррупционную составляющую в действиях Азербайджана, которые могли влиять на решения, принимавшиеся относительно страны в Парламентской Ассамблее.

"Группа расследователей установила, что существовала группа лиц, работавшая в ПАСЕ в интересах Азербайджана. Было установлено, что несколько членов и бывшие члены ПАСЕ действовали вразрез с этническими стандартами ПАСЕ", - заявил в Страсбурге бывший судья и президент Европейского суда по правам человека Николас Братза, который возглавил группу расследователей, созданную для выяснения обстоятельств и виновных лиц.

Меж тем, президента ПАСЕ Микеле Николетти выразил убеждение, что отчет прежде всего важен тем, что имеет рекомендации по улучшению и

недопущению подобных случаев в будущем. "Мы решили обнародовать этот отчет, также мы сообщим спикерам национальных парламентов 47 стран-членов Совета Европы о результатах расследования, чтобы ими были приняты соответствующие решения в отношении этих лиц", - сказал президент ПАСЕ, в этом контексте добавил, что к тем, кто упомянут в отчете, могут быть применены санкции.

В частности, в отчете упомянуто о ценных подарках, которыми одаривали членов ПАСЕ во время визитов в Азербайджан. По данным расследования, часть из этих подарков была задекларирована по правилам ПАСЕ.

Напомним, в январе прошлого года Ассамблея создала независимый орган, чтобы провести расследование обвинений относительно "коррупции и поощрения интересов", выдвинутых против некоторых нынешних и бывших членов ПАСЕ. Накануне был обнародован отчет, который включает 198 страниц.

Напомнил, что второй год тянется дело о коррупционном скандале вокруг ПАСЕ. Согласно данным журналистского расследования власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в республике. Летом 2016 года итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что прокуратура Милана обвинила известного итальянского политика Луку Волонте, бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в ПАСЕ в получении крупных взяток от представителей Азербайджана. А в апреле текущего года The Guardian раскрыло подробности коррупционного скандала в ПАСЕ с участием Баку. Тогда The Guardian сообщало, что два человека с опытом работы на высоком уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сказали The Guardian, что полагают, что Азербайджан предлагал его членам взятки за голоса. Данный орган состоит из 324 делегатов от национальных парламентов и заседает четыре раза в год в Страсбурге. <Ариф Маммадов, бывший азербайджанский дипломат, ставший диссидентом, заявил, что у членов делегации из этой богатой нефтью страны в Совете Европы было 30 млн евро на лоббирование в институтах этой организации, в том числе в [Парламентской] ассамблее Совета Европы. При этом он добавил, что "все" в азербайджанской делегации слышали это число, хотя "его никогда не записывали. Было сказано, что эти деньги - на взятки членам делегаций и ПАСЕ в целом>, - приводило слова Маммадова издание.