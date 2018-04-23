Понедельник, 23 Апреля 2018 10:53

АрмИнфо.В Ереване с самого раннего утра продолжаются акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна.

Активисты вновь децентрализованным шествием шагают по улицам Еревана, местами перекрывая движение, скандируя "Серж уходи!", "Свободу Пашиняну!".

Накануне поздно вечером сразу после митинга и шествия состоялся своеобразный флэшмоб, в 23:00 ереванцы открыв окна и двери стали бить половниками по кастрюлям, тем самым символично провожая Сержа Саргсяна "в последний путь". По всему Еревану до полночи разносился звон кастрюль и половников.

Отметим, что накануне были избиты журналисты Общественного радио Вруйр Тадевосян (в общине Аван), телекомпании "Шант" Артак Хулян (община Эребуни), за день до того выпускающий редактор радио "Свобода" Анатолий Егиазарян, в первые дни митинга журналист портала Sut.am Тирайр Мурадян.