Понедельник, 23 Апреля 2018 10:52

АрмИнфо. Спикер армянского парламента Ара Баблоян встретился с задержанными депутатами Национального собрания.

"Я со своими коллегами встретился в первую очередь как врач, как дедушка, как сердобольный друг. Надеюсь, что моя просьба к моим коллегам возымеет хоть какой-то эффект", - отметил Баблоян после встречи.

Раннее начальник управления по работе со СМИ Арсен Бабаян ночью сообщил на своей страничке в Facebook, что из международного аэропорта "Звартноц" Баблоян направился на встречу с задержанными депутатами. "Баблоян намерен призвать своих коллег сесть за реальный стол переговоров, по реальной повестке, в естественной атмосфере ведения переговоров", - отметил Бабаян.

Как сообщало АрмИнфо, Баблоян был извещен об их задержании: "Сообщаем, что, согласно ч.2 ст.96 Конституции РА, а именно "О лишении свободы депутата немедленно извещается председатель НС", Специальная Следственная служба РА 22 апреля 2018 г. письменно известила председателя НС РА о задержании депутатов НС Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна по деяниям, подпадающим под ч.1 и ч.2 ст.225.1 Уголовного кодекса РА", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского парламента.

Отметим, что 22 апреля через час после того, как провалились переговоры между премьер-министром Армении Сержем Саргсяном и Николом Пашиняном, полиция начала силовой разгон акции протеста в административном округе Эребуни. Пашинян, Мирзоян и Микаелян были похищены правоохранителями с места собраний. Было принято решение о задержании всех трех депутатов. Мирзоян и Микаелян находятся в полицейском участке административного округа Шенгавит. Меж тем, место нахождения Пашиняна до сих пор неизвестно. Акции протеста в столице не прекращаются. Полиция заявляет о незаконности акций протеста и грозит силовым подавлением, в соответствии с буквой закона.