Понедельник, 23 Апреля 2018 10:23

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян посетил задержанных двух депутатов армянского парламента Арарарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна и ознакомился с условиями их содержания.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена, Татоян также встретился с задержанными лидером движения "Откажи Сержу" Давидом Санасаряном и координатором движения Арменом Григоряном. Он провел встречи и с другими задержанными тет-а-тет. Сообщается, что у задержанных нет жалоб по условиям содержания и обращения.

Вместе с тем, офис защитника прав человека сообщает, что в течении 22 апреля на горячую линию офиса Омбудсмена поступило 151 сообщений, действовало 10 групп быстрого реагирования, были проведены беседы с порядка 200 лицами (10 из них несовершеннолетние), было устранено 9 случаев препятствия деятельности адвокатов.