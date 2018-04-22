Воскресенье, 22 Апреля 2018 22:20

АрмИнфо.Подавлять мирные акции протеста «Сделай шаг, откажи Сержу» силовым путем недопустимо. Об этом говорится в заявлении Армянского Национального Конгресса в связи с акциями протеста против премьерства Сержа Саргсяна.

Представители АНК заявили, что для подавления мирного движения власти пошли на весьма опасный ход и подобные действия властей напоминают события 1-го марта 2008 года.

Представители АНК призвали власти воздержаться от применения силы,отпустить лидера движения Никола Пашиняна и дргих активистов и урегулировать вопрос мирным путем. Армянский национальный конгресс выражает безусловную поддержку ненасильственной, конституционной и мирной борьбе народа.