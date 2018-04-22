Воскресенье, 22 Апреля 2018 21:57

АрмИнфо. «Я хочу дать небольшое пояснение в связи с неприятным инцидентом, который произошел с лидером партии«Еркир Цирани» Заруи Постанджян». Об этом 22 апреля на митинге на площади Республики заявила жена Никола Пашиняна Анна Акопян.

Акопян заявила, что дело в том, что когда Заруи Постанджян попыталась выступить с речью, члены партии «Гражданский договор» не дали ей слово. «Все дело в том, что единственной причиной этого инцидента было то, что когда инициатива «Сделай шаг, откажи Сержу» только начиналась, Постанджян в различных интервью заявляла, что Никол Пашинян «продался властям». Мы будем бороться до тех пор, пока Серж Саргсян не подаст в отставку. Серж Азатович, мы просим вас, подайте в отставку. Мы наслаждаемся сложившей ситуацией, но не надо ставить под угрозу будущее страны», - заявила Акопян.

В свою очередь, актер Ованес Азоян заявил, что события 1 -го марта больше не повторятся. «Жертвы первого марта подарили нам жизнь. Теперь мы просто обязаны жить цивилизованно. Наша цель - иметь цивилизованную страну. Да здравствует свободная Армения», - заявил Азоян.

Отметим, что во время выступления актера Ованеса Азояна лидер партии «Еркир Цирани» Заруи Постанджян попыталась взять слово, однако члены партии «Гражданский договор» не дали ей выступить с речью.

Напомним, что лидеры движения несколько раз подчеркнули, что после 22:00 все участники акции должны разойтись по домам. «Если кто-то из участников акции, продолжит какие-либо действия после 22:00, значит он не с нами»- , заявили члены партии «Гражданский договор».