Воскресенье, 22 Апреля 2018 21:52

АрмИнфо.По мнению первого вице-премьера правительства Армении Карена Карапетяна замечание премьер-министра Сержа Сагрсяна о событиях 1 марта 2008 года в ходе сегодняшней встречи с Николом Пашиняном было не угрозой, а напоминанием о горьких и жестоких днях нашей истории. "Уверен, что все должны cделать выводы из этого>, - сказал первый заместитель премьер-министра nа встрече с журналистами.

В целом, касаясь итогов встречи Саргсян-Пашинян, Карен Карапетян подчеркнул, что все, включая его самого, ожидали, что эта встреча даст определенные варианты, определенную дорожную карту для того, чтобы найти выход из этой ситуации. Вместе с тем, как указал он, переговоры или диалог предполагают, что собеседники будут слушать друг друга, и возможно, найдут решение. "Но когда встреча ультимативна, то это не диалог>, - сказал он.

Вместе с тем, первый вице-премьер призывает всех к бдительности и трезвому подходу. "Например, мы вовлекаем 12-летних детей в эти политические игры, вы хотели бы, чтобы ваши 12-летние дети участвовали в этих играх? Для меня это неприемлемо. Будем трезвыми и внимательными, будем уважать друг друга, слушать друг друга, призывать сесть и переговорить. Мы окажемся в смехотворной ситуации>,

- заявил он. Как считает Карен Карапетян, когда собирается большая масса, ею трудно управлять, поскольку неоднородна, и в ней могут оказаться люди, которые "пришли туда с иной целью", намекнув на криминальные элементы.

По мнению Карена Карапетяна, враги Армении радуются создавшейся ситуации. Говоря о ситуации в Арцахе, Карен Карапетян отметил: "Мы не должны исключать, что в этой ситуации, когда мы будем сосредоточены на решении внутренних проблем, количество желающих "решить" внешние проблемы может вырасти. Все, кто предпринимает определенные шаги сегодня, должен всегда иметь этот риск перед собой>.