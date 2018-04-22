Воскресенье, 22 Апреля 2018 21:36

АрмИнфо. Мы поддерживаем право граждан на свободное волеизъявление, свободу выражения и организацию мирных демонстраций. Это служит основой для построения демократической нации. Вопреки тому, что недовольства вызывает глубокую тревогу, нас воодушевляет высокий дух проявления гражданской позиции, особенно со стороны молодежи», - говорится в заявлении Всеармянского благотворительного союза (AGBU).



В частности в заявлении отмечено, что AGBU будет внимательно следить за развитием событий в Армении и демонстрациями. «Принимая во внимание серьезные внутренние и внешние проблемы, стоящие перед Арменией сегодня, мы призываем все стороны к эффективному диалогу, и в ходе открытых обсуждений поднимать вопросы, беспокоящие все армянство для достижения конструктивных решений. Только совместными усилиями нам удастся преодолеть вызовы, которые стоят перед нашей страной», - отмечает AGBU.