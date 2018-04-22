Воскресенье, 22 Апреля 2018 21:07

АрмИнфо.“Не вериться, но Серж Саргсян буквально угрожает гражданам Армении насилием и 1-м марта, если они не прекратят свое противостояние и мирные собрания”, - написал на своей странице в Facebook знаменитый рок-музыкант, солист группы Systemof a Down Серж Танкян после сегодняшней проваленной встречи Пашинян-Саргсян.

Всемирно известный музыкант призвал армянских парламентариев “принять правильное решение и незамедлительно лишить Сержа Саргсяна власти «для того, чтобы избежать кровопролития и не провоцировать народ». «Полиция изолировала Никола Пашиняна, других лидеров движения и митингующих. Вам должно быть стыдно», - написал Танкян.

Отметим, что ранее Серж Танкян говорил о сложившейся в стране внутриполитической ситуации с инициатором и руководителем протестного движения депутатом НС РА НиколомПашиняном. Потом в прессу просочилась информация о том, что в скором времени в Армению поддержать протестующих приедет Танкян. Тем не менее, в своем телеобращении к молодежи страны на своей странице в Facebook музыкант заявил, что несмотря на то, что очень хотел бы быть рядом с участниками акций протеста, однако не мог это сделать “по важным причинам”. "Надеюсь, что в ближайшее время смогу приехать. Думаю, что вы должны настаивать на отстранении Сержа Саргсяна от власти не только премьер-министра, но и руководителя Республиканской партии", - отметил Серж Танкян. Он также призвал воздерживаться от провокаций.

Вокалист группы Systemof a Downеще несколько лет назад обращался к Сержу Саргсяну с открытым письмом и предложением изменить внутреннюю политику, не доводить страну до предела. Саргсян тогда обратился к нему с ответным посланием, в котором многие заметили нотки поучительной циничной снисходительности.