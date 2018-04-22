Воскресенье, 22 Апреля 2018 20:58

АрмИнфо. <Являясь второй по величине политической силой Парламента РА, призываем власти и участников инициативы <Сделай шаг> сесть за стол переговоров, даже без предварительного согласования повестки дня, для мирного разрешения сложившейся ситуации>, - говорится в заявлении партии <Процветающая Армения>.

В частности, партия выражает готовность посредством применения общественных и политических инструментов поспособствовать мирному разрешению ситуации.

<Сегодня утром депутаты Национального Собрания РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были подвергнуты приводу во время мирных демонстраций, что еще более усилило волну народного недовольства. Партия <Процветающая Армения> строго осуждает применение силы к мирным демонстрантам и задержание лидеров и участников акций протеста. Мы призываем незамедлительно освободить депутатов НС, тем самым , пытаясь избежать возможных необратимых событий и последствий. Мы считаем непозволительным силовые методы, а также ультиматумы, что создает еще более тупиковую ситуацию>, - отмечено в заявлении.