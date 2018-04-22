Воскресенье, 22 Апреля 2018 20:50

АрмИнфо. В рамках возбужденного в Специальной следственной службе (ССС) Армении уголовного дела по ч.1. и 2 ст. 225, ч.1 ст. 2251 Уголовного кодекса Армении за организацию, проведение и участие в массовых собраниях с нарушением общественного порядка, а также применение насилия в ходе массовых беспорядков задержаны 24 митингующих.

Согласно сообщению ведомства, в рамках уголовного дела добыты доказательства о том, что указанные лица, пренебрегая положениями закона “О свободе собраний”, активно участвовали в незаконных акция протеста с 13 апреля.

Отмечается, что несмотря на многочисленные призывы и предупреждения полиции, участники акции продолжали незаконные действия, перекрывали улицы, нарушали нормальную работу государственных и других учреждений, организовали массовые беспорядки и участвовали в них, применяя насилие в отношении полицейских и других лиц.“В результате указанных массовых беспорядков десятки людей получили физические и материальные повреждения, была поставлена под угрозу общественная безопасность”, - заявляет ведомство.

24 участника акций протестов, из числа подвергнутых приводу в полицейские отделения, по подозрению в совершении вышеуказанных преступных действий были задержаны по решению следователей.В их числе депутаты Никол Пашинян, СасунМикаэлян, Арарат Мирзоян. Задержаны также Тигран Мазманян, Армен Григорян, Давид Санасарян, а Гор Мирзоян, Эрик Хачатрян, АйкарамМнацаканян задержаны по подозрению в применении насилия в ходе активного участия в незаконных митингах и массовых беспорядках.

По положению на 22 апреля у трех задержанных находятся в статусе обвиняемых, остальные - подозреваемых. В отношении обвиняемых Мазманяна и Мирзояна избрана мера пресечения в виде ареста, а за надлежащим поведением Хачатряна, с учетом того, что он является несовершеннолетним, будут следить родители.

Отметим, что на данный момент, по различным данным, в отделения полиции доставлены около 200 граждан.