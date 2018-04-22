Воскресенье, 22 Апреля 2018 20:47

АрмИнфо. По положению на 19.00 22-го апреля в больницах Еревана проходят лечение 4 граждан, пострадавших в ходе митингов и шествий. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения РА.

Согласно источнику, 1 из пострадавших поступил в лечебное учреждение сегодня. Все пострадавшие прошли необходимое обследование, получая соответствующее лечение. Состояние двух пострадавших, по оценкам врачей, оценивается как удовлетворительное, остальных двух - средней тяжести.