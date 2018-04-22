Воскресенье, 22 Апреля 2018 20:44

АрмИнфо.На площади продолжается многотысячный митинг против премьерства Сержа Саргсяна. Несмотря на арест лидеров движения, на площади собрались десятки тысяч людей, намного больше, чем в прошедшие дни.

Как сообщила единственный неарестованный депутат от пратии «Гражданский договор» Лена Назарян, стратегия митинга и впредь не должна меняться. Завтра с 8:15 по всему городу начинаются децентрализованые акции протеста. Вечером, в 19:00 народ вновь должен собраться на Площади Республики. А главное, подчеркнула депутат, все акции должны завершиться после 22:00. «Если кто-то из участников акции, продолжит какие-либо действия после 22:00, значит он не с нами», - заявила депутат. При этом она подчеркнула, что в эти дни к народу могут обратиться различные политические деятели, с различными призывами. «Но если эти призывы будут отличаться от нашего объявленного плана, то таких политиков надо гнать в шею», - заявила Назарян.

Далее выступили представители интеллигенции - актер Сос Джанибекян и активист Давид Петросян, другие деятели культуры. Они вновь подчеркнули о необходимости отставки Саргсяна, освобожении Пашиняна и всех задержанных.Они заявили о продолжении акци протеста вплоть до полной победы народа.

Отметим, что на площадь Республики с площади Нжде прибыла большая группа демонстрантов в сопровождении мотоциклистов. На данный момент в полицейских участках есть десятки задержанных, минздрав сообщает о наличии 4 пострадавших.

Члены партии "Гражданский договор"вновь выступили с призывом к оппозиционным силам о консолидации, и заявили,что всех желающих завтра ждут за столом переговоров.

К участникам акции протеста хотела обратиться лидер партии “Еркир цирани» Заруи Постанджян, но организаторы акции не дали ей слова.