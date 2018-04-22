Воскресенье, 22 Апреля 2018 20:29

АрмИнфо. Армянский актер Сос Джанибекян присоединился к акциям гражданского неповиновения.

«То, кем я являюсь сегодня – Ваша заслуга. Поэтому сегодня я буду слушать Вас!», - обратился к народу актер. Он призвал всех своих друзей - деятелей культуры присоединиться к народу и массовым демонстрациям. «Видя акции гражданского неповиновения нельзя оставаться в стороне!», - заметил он.

В завершение своей речи Джанибекян отметил: «Пашиняна должны освободить! Все будет хорошо!».