Воскресенье, 22 Апреля 2018 20:27

АрмИнфо. Пресс-секретарь премьера Ованнес Никогосян прокомментировал высказывание Сержа Саргсяна о то, что Пашинян “не извлек уроков из событий 1-го марта”.

Как заявил представитель Сержа Саргсяна NEWS.am, слова премьера не стоит рассматривать в качестве угрозы. “Диаметрально противоположно. Опять делается попытка разделить общество на белых и черных. Горький опыт разделительных линий у нас имеется на примере поствыборных событий 2008 года”, - заявил Никогосян.

По его словам, это именно те уроки, которые и власть и общество извлекли из истории, и чего сегодня необходимо избегать любой ценой. “Для удержания Пашиняна от неправильного пути, президент республики вчера пришел на площадь Республики, и с этой целью во время сегодняшней встречи премьер страны озвучил этот призыв”, - пояснил он.

“Премьер-министр страны открыт для реального диалога, и на данный момент не приостановлены усилия в этом направлении. Неуместны комментарии, не соответствующие действительности”, - заключил пресс-секретарь Сержа Саргсяна.

Отметим, что намеченный на сегодня диалог между Сержем Саргсяном и Николом Пашиняном, не состоялся. Саргсян заявив о том, что оппонент «не извлек уроков из событий 1-го марта (2008 года. ред)”, предупредил о последствиях и откланялся, а Пашинян призвал граждан страны с удвоенным размахом продолжить акции гражданского неповиновения. После провала “переговоров”, Никол Пашинян заявил журналистам: “Вы увидели, что господин Саргсян потерял чувство адекватности и плохо владеет ситуацией”. При этом он призвал продолжить давление, “пока это чувство к нему не вернется”. “

Напомним, что после президентских выборов в Армении 2008 года в Ереване 1 марта произошли кровавые события. Серия протестов, против результатов состявшихся 19 февраля выборов закончилась столкновениями с органами правопорядка. В результате погибло более 10 человек около 230 человек были ранены. События эти так и не были полностью расследованы, виновные в прямом снайперском расстреле демонстрантов так и не были найдены.