Воскресенье, 22 Апреля 2018 19:43

АрмИнфо.Посольство США в Армении призывает правительство страны проявить сдержанность, дав возможность проведения мирных шествий, а тех, кто проводит митинги, делать это ответственно, воздерживаться от применения силы и предотвратить нарастание напряженности. Об этом говорится в сообщении посольства США.

В сообщении содержится жесткий призыв к полицейским и к участникам акций использовать при проведении митингов мирные, правовые средства, которые закреплены в Конституции РА. “Нас беспокоят сообщения о применении насилия в отношении журналистов и митингующих. Мы подчеркиваем необходимость в привлечении к ответственности лиц, использовавших насилие в отношении полицейских или участников митингов. Для мирного разрешения ситуации требуется предметный и добросовестный диалог”, - говорится в сообщении посольства США.