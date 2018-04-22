Воскресенье, 22 Апреля 2018 19:34

АрмИнфо.В Ереване на площади Республики собрались десятки тысяч участников акции протеста «Сделай шаг, откажи Сержу», для участия в митинге, который запланирован 22 апреля в 19:00.

Пока неясно, кто именно будет выступать на митинге, так как сегодня утром задержали руководителей движения - депутатов Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна.

Отметим, что депутаты НС РА от фракции «Елк» Мане Тандилян и Геворг Горгисян недавно посетили задержанных депутатов Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Они в свою очередь сообщили, что у них все в порядке и призвали граждан Армении продолжать борьбу.

Отметим, что люди в масках вооруженные дубинками перекрыли дорогу из Авана в центр. Таким образом, граждане, желающие присоединиться к мингующим на площади Республики, вынуждены искать обходные пути. В свою очередь, полиция перекрыла дорогу автомобилистам на плошадь Республики.