Воскресенье, 22 Апреля 2018 19:31

АрмИнфо."Право на свободу собраний мирным путем и в соответствии с законом является всеобщим и фундаментальным правом всех граждан", - говорится в заявлении пресс-секретаря Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Майи Косьянчич.

В заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС, в частности, говорится: "Европейский союз ожидает, что власти Армении будут в полной мере уважать это право и справедливо и пропорционально применять закон в соответствии с международными обязательствами Армении, в том числе в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Все те, кто был задержан при реализации своего основного права на собрания в соответствии с законом, должны быть немедленно освобождены".

Как считают в ЕС, крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны проявляли сдержанность и действовали ответственно. "Необходимо обеспечить инклюзивный диалог, к которому призвал президент Армен Саркисян, направленный на немедленное и мирное урегулирование сложившейся ситуации. Поэтому вызывает разочарование и тревогу тот факт, что сегодняшняя короткая встреча премьер-министра Сержа Саргсяна и депутата Никола Пашиняна не предотвратила дальнейшую эскалацию", - говорится в заявлении.

Отметим, что, согласно Полиции, по состоянию на 17:30 задержано 232 гражданина.