Воскресенье, 22 Апреля 2018 18:52

АрмИнфо.В стране кризисная и переломная ситуация. Об этом в беседе с журналистами 22 апреля заявил глава партии <Наследие> Раффи Ованисян, комментируя сегодняшную ситуацию в стране.

Ованисян заявил, что гордится молодыми участниками акции и восхищен их самоотверженностью. ''Я также участвую в данной акции протеста. Это борьба за будущее Армении. Нет и не может быть других перспектив, кроме отставки Сержа Саргсяна.Акции протеста являются крайне демократическими и мирными. Хочу отметить, что у Сержа Саргсяна нет оснований руководить Арменией, он не является властью нашей страны. Нашей властью является наш народ. Настало время, когда четвертый президент Армении Армен Саркисян и Католикос Всех Армян должны посоветовать премьер-министру, что нельзя управлять страной, подавляя волю граждан. Для разития нашей Родины нужны новые демократические выборы. Самое главное, на свободу должны отпустить наших депутатов и всех, кого подвергли приводу. Необходимо, чтобы Серж Саргсян подал в отставку. Это движение шло годами и сегодня достигло своего пика. Весь мир следит за событиями в Армении. Мы победим тогда, когда все партии и народ нашей Родины, как один соберутся на Площади Республики. Надеюсь, что в этом году 24 апреля станет не только днем скорби по нашей утраченной Родине, но и днем, когда мы будем праздновать победу граждан Армении>, - заключил Ованисян.

Он сообщил о том, что написал письмо руководству Европейской Народной Партии о том, что такая структура как Республиканская партия Армении не может находиться в рядах ЕНП.