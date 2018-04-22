Воскресенье, 22 Апреля 2018 18:39

АрмИнфо. Всеми любимый армянский артист Мкртич Арзуманян отказался от звания <Народный артист Армении>. Об этом он заявил на своей страничке в социальной сети Facebook. <Считаю неприемлемым применение силы против безоружных и мирных граждан. Осуждаю силовые действия властей против моих соотечественников. Я отказываюсь от этого звания>,- написал он.

От звания отказалась и певица Эрна Юзбашян: На своей странице в Facebook она заявила: <Я думаю, что счастье и процветание моей страны важнее всех медалей и наград. Я отказываюсь от звания Народной

артистки>.

В поддержку демонстрантам музыкальный продюсер, директор центра "Каданс" Ника Бабаян заявил, что "в знак протеста против задержания лидеров справедливого освободительного движения и запугивания народа" он не может далее носить звание Заслуженного деятеля культуры РА, которое получил в 2011 году.