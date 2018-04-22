Воскресенье, 22 Апреля 2018 18:39

АрмИнфо. АО НКР отреагировала на заявление Азербайджана о том, что ситуация на передовой мирная.

"Минобороны Азербайджана для сокрытия своих провокаций на передовой, 22 апреля распространило заявление, в котором назвало ложным информацию о том, что ситуация на передовой 21 апреля обострилась. В Минобороны Азербайджана отметили, что данное заявление АО НКР направленно на отвлечение внимание общества от внутриполитической ситуации в стране. Подобное поведение было вполне ожидаемое и полностью укладывается в тактику военно-политического руководства Баку. А в реальности, о скоплении живой силы и техники на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения будет представлены видео-доказательства", - отмечается в сообщении АО НКР.

Накануне, АО НКР распространило информацию о том, что начиная с 14:25 часов 21 апреля противник интенсивно нарушает режим

прекращения огня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск из вооружения разного калибра. "Кроме нарушения режима перемирия, на разных участках линии соприкосновения, в частности: в восточном и юго-восточном направлениях, наблюдается скопление живой силы ВС Азербайджана, а также активное передвижение военной техники. Передовые подразделения АО НКР внимательно следят за действия противника и при необходимости прибегают шагам, которые диктует ситуация", - отмечалось в сообщении АО НКР.

Меж тем, в Минобороны АР заявили, что "Это - очередная гнусная ложь и не соответствующая действительности информация, распространяемая криминальным военно-политическим режимом Армении с целью отвлечения внимания общественности от народных волнений, усиливающихся в

последнее время в республике".