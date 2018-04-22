Воскресенье, 22 Апреля 2018 18:33

АрмИнфо.Европейский Союз выступил с новым заявлением, в котором в жесткой форме призвал обеспечить право граждан на свободное проведение собраний.

“Право осуществлять свободные собрания мирным путем и в соответствии с законом является всеобщим и фундаментальным правом всех. Европейский Союз ожидает, что власти Армении будут в полной мере уважать это право, справедливо и пропорционально применять закон в соответствии с международными обязательствами Армении, в том числе, в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Все те, кто был задержан, при осуществлении своего фундаментального права на проведение собраний, в соответствии с законом должны быть немедленно освобождены. Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны проявляли сдержанность и действовали ответственно.

Необходимо обеспечить инклюзивный диалог, к которому призвал президент Армении Армен Саркисян, и направленный на немедленное и мирное урегулирование сложившейся ситуации. Именно поэтому разочаровывает и тревожит, тот факт, что сегодняшняя короткая встреча премьер-министра Сержа Саргсяна и депутата Никола Пашиняна не предотвратила дальнейшей эскалации”, - отмечается в заявлении ЕС, поступившем в АрмИнфо.