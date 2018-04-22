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АрмИнфо. Партия «Елк» жестко осуждает задержание депутатов Национального Собрания – Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Об этом говорится в заявлении партии «Елк».
«Призываем власти РА немедленно освободить депутатов, которые являются лидерами движения и в состоянии эффективно координировать действия народа, обеспечив мирное протекание событий. Еще раз призываем власти проявить сдержанность и не применять насилие по отношению к мирным демонстрантам», - говорится в обращении.
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|Известные армянские артисты Мкртич Арзуманян и Эрна Юзбашян отказались от врученного им Сержем Саргсяном звания <Народный артист Армении>
|АО НКР отреагировала на заявление Азербайджана о том, что ситуация на передовой мирная
|ЕС призвал власти уважать право граждан на свободу собраний и незамедлительно освободить задержанных
|Партия «Елк» требует немедленно освободить задержанных депутатов
|АРФ <Дашнакцутюн> призывает стороны сесть за стол переговоров
|Полиция отпустила задержанного ранее известного политолога и дипломата Степана Григоряна
|Партия "Свободные демократы" строго осуждает применение насилия в отношении мирных участников акций протеста.
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|Полиция Армении будет использовать все инструменты законного государственного принуждения в связи с незаконными собраниями
|Спикер Национального Собрания Армении призвал участников акций протеста к сдержанности
|Многотысячное шествие с площади Нжде двинулось к центральной площади Республики в сопровождении святых отцов
|Задержан ученый и дипломат Степан Григорян
|Армен Мартиросян исключил повторения в Армении кровавых событий марта 2008-го
|Партия "Гражданский договор" осуждает арест членов правления партии
|Ален Симоян: Серж Саргсян пришел в гостиницу Марриотт на встречу с Пашиняном, чтобы унизить оппозицию
|Партия "Оринац еркир" требует от властей Армении незамедлительно освободить арестованных депутатов Национального Собрания
|Общественные организации Армении призывают международные структуры поддержать борьбу армянского народа
|Ситуация на площади Гарегина Нжде продолжает накаляться - туда стекает всё больше людей (video)
|К офису правящей Республиканской партии стягиваются дополнительные подразделения полиции
|По положению на 14:00 в больницах столицы находится 10 пострадавших
|Прокуратура РА: Ара Баблоян проинформирован об аресте депутатов НС РА в порядке, установленном Конституцией РА
|AGBU призвал власти и демонстрантов к диалогу
|Группа лиц в гражданском с камнями и дубинками напали на мирных демонстрантов в административном округе Эребуни
|ЕС призвало власти и оппозицию к сдержанности и незамедлительному нахождению решения, посредством переговоров
|В Коллеги МО РА призвали организаторов акций протеста воздержаться от действий, которые могут стать причиной внутренней дестабилизации
|СНБ Армении заявила о применении комплекса мер для защиты от террористических и экстремистских явлений
|Люди с разных уголков столицы стягиваются в центр Еревана (video)
|Призыв Пашиняна к руководителям госведомств: «Подавайте в отставку – не разделяйте ответственность за преступления с умирающим режимом»
|Группа оперативного реагирования Защитника прав человека занимается вопросом задержанных
|Адвокат: Омбудсмен бездействует в вопросе проведенных задержаний
|Участники акции протеста направляются к площади Республики, призывая к единению
|Полиция: После принятия решения о прекращении собраний, все действия организаторов акции протеста незаконны, а участники митинга обязаны покинуть место его проведения
|Карен Карапетян: Пашинян пришел не с целью провести переговоры, а – продиктовать свои условия
|Жена Никола Пашиняна не имеет информации о месте его нахождения
|Задержан Никол Пашинян, идет разгон шествия
|Адвокат: В отношении Давида Санасаряна полицейские применили силу
|Пашинян: Пугать нас 1-м марта означает не владеть ситуацией в стране
|Встреча Саргсян-Пашинян закончилась, так и не начавшись: Стороны остались при своем мнении
|В гостинице Мариотт началась встреча Саргсян-Пашинян
|Продюсер программы «Азатутюн ТВ» избит полицейскими
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 23 апреля
|Саргсян встретится с Пашиняном в Марриотте
|Акции неповиновения в Ереване и по всей территории Армении продолжатся
|Пашинян: Переговоры могут вестись по одной повестке – отставка Сержа Саргсяна
|Шарль Азнаур предложил собраться за столом диалога
|Пашинян - Саргсяну: Народ взял власть в свои руки – моим задержанием вопрос не решится, а ситуация еще больше обострится
|Налбандян провел встречу с послами, аккредитованными в Армении
|Александр Лапшин: Смена власти в Армении возможна, только если организаторами митингов не является эта же власть
|Санасарян призвал народ не платить за коммунальные услуги
|Задержан координатор инициативы «Откажи Сержу» Армен Григорян
|Пять человек задержаны СК по подозрению в хулиганстве, еще трое арестованы
|Президент Армении надеется на диалог с Пашиняном
|Общественный совет Армении призывает власть и оппозицию к диалогу
|Многолюдное шествие протеста стартовало в Гюмри: Подвергнут приводу Левон Барсегян
|Президент Армении пришел на площадь Республики к участникам акции протеста
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