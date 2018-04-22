Воскресенье, 22 Апреля 2018 18:21

АрмИнфо.АРФ <Дашнакцутюн> призывает всех граждан Армении трезво оценить сложившуюся ситуацию, отказаться от крайностей и найти разумные и трезвые выходы из сложившейся ситуации. Об этом говорится в заявлении АРФ <Дашнакцутюн>.

В заявлении, в частности, говорится: <Вчера появилась надежда, что появилась возможность для диалога и урегулирования напряженной и взрвывоопасной ситуации. Однако, сегодня переговорный процесс провалился. Но даже в свете недавних событий мы по-прежнему считаем, что в любой тупиковой ситуации можно найти выход. Очень важно, чтобы все стороны поняли: не будет победителей и проигравших. Интересы общества и государства превыше всего. Мы призываем всех трезво оценивать ситуацию, избегать крайностей и искать рациональные и реалистичные решения. Других вариантов просто не существует. Никто не сможет нас убедить в обратном>.